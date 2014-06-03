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ضبط سيدة أثناء ترويجها للمخدرات بدير العذراء بسمالوط

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ضبط سيدة أثناء ترويجها للمخدرات بدير العذراء بسمالوط ضبط سيدة أثناء ترويجها للمخدرات بدير العذراء بسمالوط

حشيش

استغلت مسجلة شقي خطربالمنيا توافد الزائرين علي دير السيده العذراء بمركز سمالوط شمال المحافظة، وقامت بترويج بضاعتها من المخدرات علي المتعاطين، حيث ضبطت وبحوزتها كميه من الحشيش وزجاجات البيرة وأقراص ترامادول المخدر ومطواه.

كان اللواء أسامة متولي مديرأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز سمالوط برئاسة النقباء حازم الحيني وأحمد غرياني وعبد العزيز فرحات معاوني مباحث المركز من القبض على “أمل . م – 37 سنة – ربة منزل” مسجلة شقي خطر فئة “أ” وبحوزتها كميه من الحشيش وزجاجات البيرة وأقراص ترامادول المخدر ومطواه، قبل ترويجها على متعاطي المخدرات من زوار دير السيده العذراء.

وتبين أن المتهمة حضرت من بندر المنيا لترويج بضاعتها بحجه بيع الشاي لزوار الدير، وتم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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