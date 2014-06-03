ميحد حمد في زيارة خاصة فاجأت وسائل الإعلام

زيارة الفنان ميحد حمد إلى مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة كانت بمثابة مفاجأة لوسائل الإعلام حيث أنه على غير عادته ظهوره قليل في المناسبات ومع وسائل الإعلام. لكنه قام بزيارة المركز بهدف الإطلاع على برامج وجهود خطط المركز الذي يقدم خدماته لفئة المعاقين. كانت في استقباله السيدة مريم عثمان مدير عام مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة. والمفاجأة أيضاً كانت لأطفال المركز حيث قام بتوزيع الهدايا على جميع طلاب المركز والذي حرص على اختيارها قبل الزيارة شخصياً وفق عدد الطلاب وأجناسهم وأعمارهم. ومن بعدها شارك الأطفال اللعب والرقص والغناء. فغنى مع فرقة نجوم راشد الاستعراضية أغنية " الله يا دار زايد" وهم يرقصون من حوله اليولة. كما قدمت الفرقة رقصة شاروخان الشهيرة مع ديبكا من فيلم "دوم" والتي أعجب بها الفنان ميحد إعجاباً شديداً وصفق لهم. وبعد تفقد كل أقسام المركز عبّر عن شكره للمركز واستقبال الأطفال له وعن المواهب التي أبهرته.

السيدة عثمان من جانبها قدمت الشكر للفنان ميحد على زيارته التي اكتسبت طابعاً إنسانياً وشددت على دور الفن في خدمة قضايا المجتمع وخاصة فئة المعاقين. وقدمت للفنان في نهاية جولته درع راشد التكريمية تقديراً له .