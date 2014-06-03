ريهانا أيقونة الموضة للعام 2014

حازت النجمة العالمية Rihanna على لقب رمز الموضة أي "Fashion icon" للعام 2014، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مجلس مصممي الأزياء "CFDA" في نيويورك.



تألقت Rihanna التي تفاجئ الجميع بإطلالاتها المتجددة، ولفتت الأنظار إليها في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، حيث إرتدت فستاناً شفافاً مرصعاً بـ 216000 حبة كريستال سواروفسكي من تصميم Adam Selman الذي يشرف على إطلالة البوب ستار منذ العام 2011.

حضر الحفل العديد من النجوم منهم Silver belle، Blake Lively، Naomi Campbell، و Solange Knowles.