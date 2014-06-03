25 صورة للجزء السابع من Star Wars من صحراء أبو ظبي

قام مؤخراً المخرج J.J. Abrams بتصوير مشاهد الجزء الجديد من سلسلة أفلام Star Wars بعنوان Star Wars: Episode VII في صحراء أبو ظبي التي تحوّلت الى كوكب Tatooine مسقط رأس بطل الفيلم Luke Skywalker. ومن خلال 25 صورة ستنال إعجاب جميع متتبعي السلسلة، نلاحظ وجود مخلوق فضائي يشبه الى حد ما حيوان وحيد القرن وكلب الـ bulldog، إضافة الى رجلين آليين شبيهين بـ R2-D2 موضوعان في مركبة للسباقات إضافة الى مقرّ أساسي وبوّابة وآرمة وطاقم الفيلم المحلّي والأميركي وبعض الكومبارس. يذكر أن التصوير انتهى في أبو ظبي حيث انتقل طاقم الفيلم الى الاستديوهات في لندن، كما يعود معظم الممثلين الأصليين الى السلسلة أمثال Harrison Ford في دور Han Solo و Carrie Fisher في دور Princess Leia و Mark Hamill في دور Luke Skywalker ويعطي Anthony Daniels صوته لـ C3PO و Peter Mayhew لـ Chewbacca و Kenny Baker لـ R2-D2، إضافة لأوجه جديدة أبرزها Oscar Isaac و Andy Serkis و Max von Sydow و Lupita Nyong'o. يذكر أن موعد إطلاق الجزء السابع من Star Wars قد حدد في 18 ديسمبر 2015.