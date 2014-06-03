فؤاد عبدالواحد يغني مسلسل ثريا

انتهى الفنان فؤاد عبدالواحد من تسجيل صوته على مقدمة "تتر" مسلسل النجمة الكويتية سعاد عبدالله الذي سيعرض عبر مجموعة من القنوات الفضائية العربية في شهر رمضان المقبل بعنوان "ثريا"، من كلمات فتحية عجلان وألحان فواز المرزوق وتوزيع حسن سعيد وأسامة عبدالهادي.

وضع فؤاد عبدالواحد صوته على الأغنية، التي تتحدث عن واقع وأحداث سيناريو المسلسل في مدينة دبي، بحضور مخرج العمل محمد دحام الشمري، والممثلة أمل العوضي التي تشارك في العمل إلى جانب سعاد عبدالله، وملحن الأغنية الفنان فواز المرزوق، مؤكّدين جميعهم تميّز صوت وأداء عبدالواحد في الأغنية، التي تُعتبر أوّل مقدّمة غنائية لمسلسل يسجّلها ويقدّمها بصوته. "عبدالواحد" أعرب عن سعادته بأنّ تجربته الأولى في غناء "التترات" جاءت لمسلسل من بطولة النجمة الكبيرة سعاد عبدالله، وقال: "إنها مصادفة رائعة أن تكون أوّل مقدّمة غنائية أغنيها لمسلسل من بطولة النجمة الكبيرة سعاد عبدالله التي تشكل رمزاً من رموز الدراما في الخليج والوطن العربي، والتي أتابع أعمالها جميعها من يوم صغري، ليأتي يوم وأشارك في تقديم مقدمة خاصّة لأحدث أعمالها. إنّها لحظة مميّزة لي في مشواري الغنائي".

يُذكر أنّ "ثريا" هي من تأليف الكاتبة نوف المضف، ومن إخراج الفنان محمد دحام الشمري، ومن بطولة النجمة القديرة سعاد عبد الله، وزهرة الخرجي وفهد العبد المحسن وأمل العوضي وفاطمة الحوسني وغرور وحسين المهدي وصمود وعبد الله الباروني وفرح الصراف وعبد الله الزيد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

في هذا الوقت، يستعدّ فؤاد لتسجيل مجموعة من الأغنيات التي سيقوم بإطلاقها بشكل منفرد "سنغل" خلال الفترة المقبلة، حيث سيختار منها أغنية لتصويرها وعرضها عبر القنوات الفضائية الخليجية والعربية، على أن يتعاون في هذه الأعمال مع أسماء كبيرة من صنّاع الأغنية الخليجية، سيقوم بالكشف عنهم مع طرح كلّ عمل أمام الجمهور.

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