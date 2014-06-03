«السيسى» .. رئيس مصر «السابع» الذى أعاد للشعب صورة «عبد الناصر»

“عندما يذكر أحد اسمي بجانب اسم الزعيم عبدالناصر.. أقول دائمًا يا رب أكون على قدر هذه الثقة”.. بهذة الكلمات يرد المشير عبد الفتاح السيسي،على ما يقال بشأن تشبيه الكثيرين له بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، و أنهم يرون فيه القائد و الزعيم الجديد، وربما يرجع سبب هذه المقارنة أن كلاهما ينتميان للمؤسسة العسكرية و اتفقا على إقصاء جماعة «الإخوان» من المشهد السياسى فى مصر ؛ فانحازالسيسى للشعب فى ثورة 30 يونيو، و ظهر فى صورة الرجل العسكرى القوى الذى نهى مشروع الإخوان فى الحكم .. جميعها أسباب جعلت المشير يكتسب شعبية جارفة اهلته ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة أصوات بلغت 96.9 % مقابل ليصبح الرئيس السابع لمصر.

وبنبرته الهادئة وأسلوبه الذى يجمع بين البساطة و الجدية، واهتمامه بالحديث عن البسطاء، وكلماته التى واصفها البعض بالـ “عاطفية”.. استطاع أن يتقرب إلى قلوب الكثيرين , الذين اعتبروه بطل شعبى وعلقوا عليه أمالهم، واستجابوا له عند طلبه بالتفويض لمواجهة الارهاب، فانطلقت الأيادى المُصفقة وتعالت الهتافات المُرحبة و ملئ الملايين الميادين.

فى حى الجمالية بالقاهرة .. ولد «السيسي» عام 1954 لأسرة متوسطة الحال، وتخرج من الكلية الحربية عام 1977، وأكمل دراساته العسكرية العليا بحصوله على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987،وبعدها نال ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، ثم حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

وشغل وظائف عدة داخل الجيش، منها رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، قائد كتيبة مشاة ميكانيكي، وملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، ثم أصبح قائدًا لتلك المنطقة، إلى أن عُين مديراً للمخابرات الحربية، وفى 12 أغسطس 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قراراً بترقية السيسى من رتبة لواء إلى فريق أول و تعينه وزيراً للدفاع خذلفاً للمشير حسين طنطاوى، وفى أقل من عامين تمت ترقيته لرتبه مشير بقرار من الرئيس المؤقت عدلى منصور، وخلال مشواره حصل على العديد من الأنواط و الأوسمة، منها:ميدالية القدوة الحسنة عام 1998، ونوط الخدمة الممتازة 2007، وميدالية 25 يناير و نوط الواجب العسكرى 2012.

وفى أعقاب ثورة 25 يناير، أجرى السيسى حوارات عديدة مع الأحزاب والحركات السياسية المختلفة والتقى مرات عدة قيادات الإخوان المسلمين، ولذلك أشيع عندما عينه محمد مرسي وزيرا للدفاع، بأن لديه ميول إخوانية، لكنه دائماً ما عرف نفسه على أنه رجل مصرى مسلم محب لدينه و ليس له إنتماء تجاه تيار معين.

فلم يكن الرئيس المعزول محمد مرسي يتوقع عندما أصدر قرارًا بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي في منصب وزير الدفاع، أن يتحرك و ينفجر هذا اللغم الصامت مع إنتهاء العام الأول لحكم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ويبلغه قرار عزله نزولا على رغبة الملايين.

و من يراقب لغة السيسى و تحديداً فى خطاباته، يجد أنه دائم الاشارة إلى قرارات تصدر لاحقاً ولا يعلنها بشكل مباشر، فقبل قراره بعزل مرسى، أكد مراراً و تكراراً أن القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم، وهناك رصد لوجود حالة من الإنقسام و الغضب داخل المجتمع وإستمرارها خطر على الدولة المصرية ولابد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أن القوات المسلحة فى معزل عن المخاطر التى تهدد الدولة المصرية؛ فلن نظل صامتين أمام إنزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه,وعندما تمت مطالبته بالترشح ..كان رد «المشير» من داخل الكلية الحربية مطلع 2014: “إوعوا تفتكروا إن فيه حد بيحب بلده والمصريين بجد ممكن لما يلاقي رغبة من عدد كبير منهم إنه يدي ظهره لهم، ماحدش يقدر يعمل ده”.

ومنح المجلس العسكري، في بيانه «الضوء الأخضر» لقائده، آنذاك، فقرر أن للمشير عبدالفتاح السيسي الحق فى أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب، الذي نودي إليه، وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هى الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف.

وبعد فترة انتظار وترقب عاشها المصريون.. حسم السيسى أمره فى 26 مارس الماضى، وظهر للمرة الأخيرة بالزى العسكرى ليعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وإستقالته من منصب وزير الدفاع، وسط ترحيب كبير من مؤيديه,و إنتقادات من آخرين ترى أنه “مرشح الدولة”، ولا مانع في أن يردد البعض أنه “مدعوم من الجيش”، ويرد السيسي بأنه مدعوم من شعب مصر، الذي يحبه ويتمنى خدمته في دولة تحقق الديمقراطية وسيادة القانون،كما يشدد بنبرات حاسمة على أن الجيش “أهل ثقة.. حامى لارادة الشعب..سيبوه فى حاله”.

و خاض المشير الانتخابات بشعار «تحيا مصر» ورمز «النجمة»، التي اعتبرها علامة «الهداية في الوقت الصعب»، وخلال فترة الدعاية الانتخابية لم يتحدث السيسى كثيراً،كما أن تحركاته كانت محدودة بعكس منافسه، حيث اكتفى المشير بمن ينوب عنه أو بتوجيه رسالة عبر الفيديو كونفرانس إلى مؤيديه، كما حدث في أسيوط، وهو أمر يرجعه البعض إلى صعوبة تأمينه في ظل الأحداث الراهنة.

توجهت له سهام النقد لعدم تقديمه برنامج إنتخابى و تبريره لذلك بأن البرنامج يرتبط بالأمن القومى,ولكنه وضع ما اسماه بـ «ملامح المستقبل»؛ تضمنت عرضًا للمشروعات الاستثمارية والسياسات الاقتصادية والنقدية والقوانين، التي يمكن البدء بها خلال فترة ما بعد فوزه بالرئاسة، إضافة إلى رؤيته حول سياسة مصر الخارجية، ودورها الدولي والإقليمي.

و بعد “اكتساح ” السيسى للانتخابات التى أجريت على مدار ثلاثة أيام، جاء اليوم لتعلنه اللجنة العليا للانتخابات رسمياً «رئيساً لمصر»؛ فينتظر حلف اليمين فى المحكمة الدستورية ليتسلم السلطة من الرئيس المؤقت عدلى منصور، فى مشهد يحدث لأول مرة فى مصر و العالم العربى، وهو يؤكد أنه سيعيد مصر إلى مكانتها وسيكون عند ثقة من اختاره مسترشداً بالحديث القدسى: “وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل”.

(تحرير: مارينا ميلاد)