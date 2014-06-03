مباراة المنتخب وجامايكا مهددة بعدم الإذاعة

تواجه مباراة منتخب مصر وجامايكا الودية، مشكلة فنية تهدد بعدم إذاعة المباراة سواء في القنوات الأرضية أو الفضائية.

وأشار سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أنه يجري اتصالات مكثفة في لندن، للبحث عن شركة إنتاج تذيع المباراة.

وأضاف رئيس بعثة المنتخب عبر قناة "الحياة 2" أنه في حالة عدم حل هذه المشكلة، لن تذاع المباراة سواء أرضيًا أو فضائيًا.

ويلعب "الفراعنة" مع جامايكا بدون لاعبي الأهلي والزمالك في العاشرة مساء يوم غد الأربعاء على ملعب "ماتش روم" الخاص بأحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا.

ويخوض المنتخب ثاني تجربة ودية له خلال هذا الأسبوع، بعد خسارته فجر السبت الماضي أمام تشيلي 2-3 في سانتياجو.

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بهذه المباراتين، لمواجهات السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015 بالمغرب.