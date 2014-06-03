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عباس: لن أعود لرئاسة الزمالك.. ومجلس مرتضى يحاول عقد اتفاق غبي معي

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عباس: لن أعود لرئاسة الزمالك.. ومجلس مرتضى يحاول عقد اتفاق غبي معي عباس: لن أعود لرئاسة الزمالك.. ومجلس مرتضى يحاول عقد اتفاق غبي معي

أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق أنه لن يعود لهذا المنصب، حتى لو أنصفته أنصفته المحكمة الرياضية الدولية في شكواه القانونية ضد حل مجلسه.

وقال عباس: "رئاسة الزمالك لا تعنيني، ولكن سأستمر في إجراءاتي القانونية لإثبات حق المجلس الذي كنت أرأسه، لكني لن أعود لرئاسة النادي حتى لو أنصفني القضاء".

وأضاف لقناة CBC Two "أشعر باليأس من تحقيق العدالة عبر القضاء الإداري في ، لدرجة أنني أنتظر جلسة لرد المحكمة في هذه القضية منذ أربعة أشهر".

وأتم "مجلس الزمالك الحالي يحاول عقد اتفاق غبي معي، من خلال الضغط علي باتهامي بإهدار المال العام الذي برأتني منه نيابة الأموال العامة، مقابل عدم التصعيد القانوني".

يُذكر أن مجلس ممدوح عباس تم حله منذ ثلاثة أعوام، وتعاقب على رئاسة القلعة البيضاء جلال إبراهيم وكمال درويش عن طريق التعيين، قبل أن يفوز مرتضى بانتخابات الرئاسة في شهر مارس الماضي.

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