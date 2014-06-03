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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري المنتخب

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري المنتخب رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري المنتخب

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العربية الشقيقة بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين.


> وقال سموه في برقيته.. " نهنئكم على الثقة الغالية التي منحكم إياها الشعب المصري الشقيق في مواجهة التحديات التي يمر بها وتحقيق تطلعاته وطموحاته في الإستقرار والتنمية والتقدم والازدهار والعزة والكرامة".


> وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في الوقت نفسه في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها.


> وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة.." أننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة في دعم الأشقاء في مصر العزيزة علينا على المستويات كافة والوقوف إلى جانبها في كل الظروف".


> وقال صاحب السمو رئيس الدولة في ختام برقيته إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي.. " إننا نتطلع بثقة إلى العمل معكم لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية ونعبر لسيادتكم عن أصدق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الشعب المصري الشقيق نحو مزيد من الاستقرار والنماء والتطور".


> وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.


> كما بعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية مماثلة أيضا إلى الرئيس المصري المنتخب.

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