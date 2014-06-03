توقف حركة القطارات بالقليوبية عقب شائعة حريق قطار بمدينة قها

شهدت محافظة القليوبية منذ قليل توقف حركة القطارات عقب شائعة بنشوب حريق فى إحدى العربات في القطار رقم 915 القاهرة – الإسكندرية، مما أدى إلى حدوث تدافع بين الركاب الذين هرعوا إلى الطريق الزراعى وتم استدعاء قوات الإطفاء وإعادة سير القطار بعد توقف لحركة القطارات دام 20 دقيقة.

وكان القطار قد توقف بقها علي إثر قيام أحد الركاب بالعبث فى “جزرة الهواء” الخاصة بسير الفرامل، مما نتج عنه بعض الأدخنة الكثيفة التى شاهدها الركاب فأصابهم الفزع، وظنوا نشوب حريق بالقطار، فهرعوا مسرعين إلى الطريق الزراعى وقفزوا منه فى محاولة للنجاه.

أسفر ذلك عن إصابة بعضهم بجروح وقام السائق باستدعاء قوات المطافئ التى حضرت وطمأنت الركاب.