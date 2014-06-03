جنايات القاهرة ترفع جلسه مذبحة رفح الثانية لطلب الدفاع الجلوس مع المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رفع جلسة محاكمة المتهمين “عادل حبارة” و34 متهمًا آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء.

ونسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين بـ”بلبيس”، لمدة 10 دقائق بناء علي طلب الدفاع الجلوس مع المتهمين لان هنالك امرا جوهريا لابد من مناقشتة فيه و اخذ رأي المتهمين فيه و ارجئ باقي طلباته لحين للفصل في هذا الطلب و صرحت المحكمه للدفاع بالجلوس مع المتهمين لمدة 10 دقائق.