تشييع جنازة شعبان حسين من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء غدا بالدقي

كتب : نورهان طلعت الخميس 23-05-2013 14:20

شُيعت، ظهر اليوم، جنازة الفنان الراحل شعبان حسين من مسجد السيدة نفيسة، بعد أن كان من المقرر تشييعها من مسجد مصطفى محمود، لكن تم تغيير المسجد بسبب قرب المدافن من مسجد السيدة نفيسة.

وحضر صلاة الجنازة الفنان محمد صبحي ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور وسامح الصريطي، وكيل أول النقابة، ومحمد أبو داوود ومحمود عامر، وعدد كبير من أسرة الفنان الراحل وزملاء نجله.

ومن ناحية أخرى، صرح سامح الصريطي، لـ"الوطن"، أن العزاء سيقام غدا بمسجد أسد بن الفرات بالدقي عقب صلاة المغرب.