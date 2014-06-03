رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكليات

قام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الامتحانات لليوم الثالث بكليات طب الأسنان والتربية الرياضية والتجارة، واستقبله عمداء ووكلاء كل كلية لشئون التعليم والطلاب وأطمئن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات فى جو من الهدوء وتوافر وسائل التهوية والإضاءة والطواقم الطبية والأمن والإطفاء.

وشدد رئيس الجامعة على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات والكنترولات وتصحيح أوراق الاجابة داخل الكليات.