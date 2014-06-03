أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكليات

Google+ Print
رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكليات رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكليات

 

جامعة طنطا

قام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الامتحانات لليوم الثالث بكليات طب الأسنان والتربية الرياضية والتجارة، واستقبله عمداء ووكلاء كل كلية لشئون التعليم والطلاب وأطمئن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات فى جو من الهدوء وتوافر وسائل التهوية والإضاءة والطواقم الطبية والأمن والإطفاء.

وشدد رئيس الجامعة على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات والكنترولات وتصحيح أوراق الاجابة داخل الكليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا