حلمي فودة شاعر في "أهل الهوى" وبطل اليهود في "خيبر"

فودة: أجسد شخصية الشاعر يونس القاضي في "أهل الهوى".. وانتهيت من تصوير 75% من "خيبر"

كتب : أ ش أ منذ 59 دقيقة

يطل الفنان حلمي فودة على مشاهديه في رمضان المقبل في عملين مختلفين، حيث يجسد دور الشاعر يونس القاضي في مسلسل "أهل الهوى" و"مرحب" بطل اليهود في مسلسل "خيبر".

وقال حلمي فودة، أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية: "أجسد في مسلسل أهل الهوى الذي انتهى تصويره شخصية الشاعر يونس القاضي وهو من الشعراء الكبار وهو دور محوري لأنه السبب الرئيسي في نزوح سيد درويش من الإسكندرية إلى القاهرة وأصبح يغني كل أشعاره وصارت بينهما صداقة".

ويتناول المسلسل الذي كتبه محفوظ عبدالرحمن، سيرة حياة الشاعر بيرم التونسي، ويتطرق العمل إلى جوانب خاصة من حياته الاجتماعية والفنية، ومدى ارتباطه بفناني الحقبة التي عاش خلالها، كما يستعرض الظروف السياسية في تلك الفترة.

ويشارك في بطولة العمل كل من فاروق الفيشاوي، إيمان البحر درويش، مادلين طبر، عماد رشاد، وسميرة عبدالعز.

وأضاف فودة: "بينما انتهينا من تصوير 75% من مسلسل خيبر، الذي ألعب فيه دور مرحب بطل اليهود في موقعة خيبر، وكان من أشد أعداء الإسلام وأكثرهم كرها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان فارسا مغوارا قتل الكثير من فرسان المسلمين في مواجهات فردية ولم يصرعه إلا سيدنا على بن أبي طالب".

ويناقش مسلسل "خيبر" سمات المجتمع اليهودي ويطرح أفكارهم وأساليبهم ودهاءهم، ومدى العداء المستحكم بينهم وبين العرب من أيام سيدنا موسى، ويتطرق العمل لكشف خيانة عهد اليهود ووعودهم الكاذبة.

ويقوم ببطولة هذا العمل التاريخي العديد من النجوم بالوطن العربي، منهم أيمن زيدان وأحمد ماهر وسامح الصريطي وقمر خلف وسلاف معمار، وتأليف يسري الجندي، وإخراج محمد عزيزية، وإنتاج العراقي محسن العلي.