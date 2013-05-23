النظارة الشمسية لا غنى عنها لنجمات هوليوود حتى في المساء

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

مع قدوم فصل الصيف أصبحت نظارات الشمس ضرورة لاغنى عنها لنجمات هوليوود فهي ليست من مكملات أناقتهن لكنها قطعة أساسة حتى في المساء.

وذكر موقع "بيبول" الخاص بأخبارالنجوم أن المطربة والممثلة الأمريكية "باريس هيلتون" مثلا وضعت نظارة شمسية على شكل قلب أثناء سهرة قضتها في ملهى ليلي مع أصدقائها ولم تخلعها أبدا حتى حين خرجت في الليل ولم تكن الشمس مشرقة بكل تأكيد، فهذه النظارة بالنسبة لها قطعة أساسية في ملبسها وجمالها.

أما النجمة "جيسيكا ألبا" فقد جعلت من نظارتها الشمسية أهم قطعة في جمالها إذ أنها وضعت نظارة كبيرة الحجم من اللون البنفسجي على عينها مرتدية طقما من الجينز فبدت غاية في الأناقة.

أما بالنسبة لـ"سلينا جوميز" فقد وضعت نظارة شمس باللونين الأحمر والأبيض على شاطىء البحر مع لباس بحر من اللون الأحمر الناري فكانت محط الأنظار ومثار الإعجاب، بينما وضعت "ميريندا كير" نظارة كبيرة الحجم من اللون الأصفر الفاقع وهي تتبضع في نيويورك.

.