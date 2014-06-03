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جدو والسعيد يجريان جراحتين ناجحتين في ألمانيا

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جدو والسعيد يجريان جراحتين ناجحتين في ألمانيا جدو والسعيد يجريان جراحتين ناجحتين في ألمانيا

أجرى محمد ناجي جدو وعبد الله السعيد جراحتين ناجحتين بالركبة ومشط القدم في ألمانيا.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com أن الثنائي أجرى الجراحة بنجاح وتم إفاقتهما من التخدير وحالتهما مستقرة.

وكان السعيد قد تعرض لكسر في مشط القدم أمام نكانا ريد ديفلز الزامبي في أولى مباريات كأس الكونفدرالية، بينما أصيب محمد ناجي جدو بقطع في الرباط الصليبي في مباراة النجم الساحلي التونسي.

ويتواجد إيهاب علي أحد أعضاء الفريق الطبي للأهلي برفقة اللاعبين في ألمانيا للاطمئنان على سلامة الجراحة والحصول على تعليمات المراحل التالية للتأهيل.

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