شلل بالخط الثالث لمترو الأنفاق .. والشركة: عطل كهربائي وراء توقف حركة القطار

اضطر ركاب مترو الخط الثالث، إلى النزول فى محطة العباسية واستخدام وسائل مواصلات مختلفة ، لاستكمال رحلاتهم الى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بعد تعطل القطارات بسبب فصل التيار الكهربائى.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو، أن القطارات تعطلت فى محطة باب الشعرية خلال توجهها من محطة العتبة،بسبب انقطاع التيار الكهربى، وتم سحبها ببطء حتى محطة العباسية.

وأضاف المصدر، أن مسئولى المحطة فى العباسية، اعتذروا للمواطنين أن هناك عطلا فى القطارات، وأن محطة العباسية أخر محطة فى الرحلة، مما اثار غضب واستياء الركاب خاصة وأن هذه المرحلة «العباسية – مصرالجديدة» تم افتتاحها الشهر الماضى.