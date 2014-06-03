إزالة 56 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز دار السلام والمراغة وجرجا وأخميم بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات أمن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة خلال اليوم الأول والثاني من شهر يونيو الحالي .

يأتى هذا في إطار قرارات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق … محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات لعدد 56 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها إزالة عدد 7 حالات بناحية مركز دار السلام إزالة فورية ، وعدد 21 حالة بناحية مركز المراغة أما مركز جرجا فقد تمت إزالة نحو 15 حاله به ، كما تم إزالة عدد 13حالة بمركز أخميم .

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج والقضاء عليها تماما ، لافتا إلي نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الآن في تنفيذ العديد من الإزالات والحفاظ علي الرقعة الزراعية.