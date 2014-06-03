«حبارة» لقاضي محاكمته : «أنت كافر وفاسق وظالم»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى, نظر جلسة محاكمة حبارة و34 آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية.

> وقدم المتهم عادل حبارة الى المحكمة خطاب لهيئة المحكمة، تضمن 3 بنود .

قال حبارة، فى البند الأول ، “أود ان اقدم لك ايها القاضى أدلة على كفر من يحكم بدون كتاب الله وذكر الايات 44 و45 و47 وانهى بقوله “بان هذه الاوصاف الثلاثة تضم كل من يحكم بغير كتاب الله فهو ظالم وفاسق وكافر ، “وأنت أيها القاضى تحاكمنى بغير ما أنزل اله، اذن فأنت “كافر وفاسق وظالم ” طبقا لحكم الله واشهد الله أنى برئ منك ومن حكمك ومن قانونك الوضعى الذى تحاكمنى به ومن كل طاغوت يحكم بغير ما انزل الله هو ومن يعينه على ذلك ومن كل جنوده الذين يحمونه , وأعلن بغضى وعداوتى اليكم حتى تسلموا لله وحده وتحكمون بشريعته سبحان وحده “لا شريك له ” .

> وأضاف حبارة فى البند الثانى، “أنا لا اريد من اليوم أى محامى يدافع عنى او يتكلم باسمى من محامين سواء من عندى أو عندكم لانى ولله الحمد والشكر رفعت شكوتى الى الله وهو سبحانه سيتولى الدفاع عنى وسينجينى منكم , وأنا على ثقة منه ويقين من ذلك لانه هو القوى الذى اذا اراد ان يقول للشئ كون فيكون” .

> وتابع حبارة، “أقول لك ايها القاضى اعلم جيدا أنا سنقف امام المنتقم الجبار يوم القيامة وساقتص منك , واعلم جيدا اننى ادعوا عليك صباحا ومساءا باسمك, ولا تفهم بكلامى هذا بأننى ضعفت بحكمك بحبسى 3 سنوات فانا اعلم أن الحكم لله وحده وانا ارضى بقضاء الله”.

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