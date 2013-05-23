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فيلم Fast & Furious 6 ينطلق في دور العرض المصرية

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فيلم Fast & Furious 6 ينطلق في دور العرض المصرية فيلم Fast & Furious 6 ينطلق في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت منذ 48 دقيقة

أطلقت فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وفي قاعات عرض IMAX فيلم الإثارة الأكشن Fast & Furious 6، الذي يعد الجزء السادس في السلسلة الناجحة عالمياً والتي حققت إيرادات وصلت إلى أكثر من 1.6 مليار دولار في مبيعات شباك التذاكر العالمي.

فين ديزل، بول ووكر ودواين جونسون يقودون فريق العائدين من النجوم، حيث تستعد السلسلة العالمية التي اشتهرت بسباقات السرعة لخوض مرحلة جديدة بفيلم Fast & Furious 6، ويجتمع الشمل من أجل مغامرة على أعلى مستوى من المخاطر، مع النجوم أصحاب الشعبية جوردانا بروستر، ميشيل رودريجيز، تيريس جيبسون، سونج كانج، جال جادوت، كريس "لوداكريس" بريدجز وإلسا باتاكي وينضم إليهم الوافدون الجدد لوك إيفانز وجينا كارانو.

وتنطلق الأحداث من خلال دوم (فين ديزل) وبراين (بول ووكر) اللذان أطاحا بإمبراطورية كينج بين ونال طاقمهما ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار، وتفرقوا في جميع أنحاء العالم، ولكن عدم قدرتهم على العودة إلى وطنهم والعيش فيه إلى الأبد جعلت حياتهم غير كاملة.

في نفس الوقت هوبز (دواين جونسون) يقوم بتتبع منظمة من السائقين المهرة المرتزقة عبر 12 بلداً، والعقل المدبر بها شو (لوك إيفانز) والذي يتميز أنه ينفذ خططه بشكل لا يعرف الرحمة، وتسوقه فكرة واحدة وهي أن دوم قتل الشخص الوحيد الذي يحبه وهي ليتي (ميشيل رودريجيز)، ويجد هوبز أن السبيل الوحيد لوقف المجموعة الإجرامية هو بجذبها إلى سباق الشوارع، لهذا يطلب من دوم أن يجلب فريقه إلى لندن في منافسة مدفوعة الأجر، يحصلون بعدها على العفو الكامل ويتمكنون من العودة إلى وطنهم وأسرهم مرة أخرى.

بناء على النجاح العالمي في شباك التذاكر حول العالم للجزء الخامس من الفيلم Fast Five، وأخذ الأكشن والمشاهد الخطيرة والقصة إلى مرحلة جديدة ومستوى أعلى، فيلم Fast & Furious 6 يشهد وجود المخرج جوستين لين مرة أخرى وراء الكاميرا للمرة الرابعة وتم إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز مصر الموزع لأفلام شركات يونيفرسال بيكتشرز وباراماونت بيكتشرز.

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