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بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير مجالات المعلومات بالدقهلية

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بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير مجالات المعلومات بالدقهلية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير مجالات المعلومات بالدقهلية

التقى اعضاء الجهاز التنفيذى لمحافظة الدقهلية  بالمهندس ياسر رضوان مدير المشروعات العاجلة بوزارة الاتصالات بحضور مسئولي مركز المعلومات ومهندسي تكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

واستهدف اللقاء استعراض ومناقشة بروتوكول التعاون المقترح بين محافظة الدقهلية ووزارة الاتصالات والذي يستهدف تطوير خطة عمل مع المحافظة من خلال مركز المعلومات والتنمية البشرية لزيادة الإنتاجية و رفع كفاءة العمل واستخدام نظام التراصد الالكتروني كما تتضمن أنشطة البروتوكول المقترح تنفيذ منظومة لإدارة أسطول السيارات والرصد البيئي وتوفير نظم معلومات جغرافية بالإضافة الى أرشفة الوثائق الهامة وتطوير مركز الاتصالات والمعلومات بالبوابة الالكترونية بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب و شكاوى المواطنين بالإضافة الى توفير التدريب اللازم للعاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية فى مجال المعلومات و التنمية البشرية.

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