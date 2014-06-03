شاهد بمذبحة رفح :6 ملثمين أعتقدت أنهم لصوص قتلوا الجنود بأسلحة آر بي جى وكاتمة للصوت

استمعت محكمة امن الدولة العليا طوارئ المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى, الى اقوال شاهد الاثبات الثامن سلامة ناصر فى قضية محاكمة حبارة و34 اخرين في قضية مذبحة رفح الثانية , وشهد بانه سائق سيارة سيرفيس صينى بمحافظة شمال سيناء وان يوم الواقعة طلب منه الجنود توصيله فرفض الا انهم الحوا عليه وانهم سوف يزودون التسعيرة لهم لتصبح 10 جنيه بدلا من 5 جنيهات ,فوافقت واثناء سيره فى الطريق فوجئ بعدد 6 اشخاص ملثمين قاموا بايقاف السيارة واخذوا مفاتيح السيارة واعتقدت انهم لصوص يريدون سرقة الركاب ولم اكن اتصور ان يكون هناك مذبحة ووقائع قتل , وقام احدهم بسؤالهم هل هم عساكر ؟

فانكلروا وقالوا انهم عمال فى مصنع الزيت برفح

وجاء متهم طويل القامة وقال كلهم عساكر انتوا مش عساكر انزلوا كلكوا وحطوا ايديكم ورا بعض وناموا على الارض وقال “مش عاجبكوا الشرعية يا كلاب ..قتلتولنا 37 فى السجون ” وقاموا باطلاق النيران عليهم من اسلحة كاتمة للصوت

وبعد ذلك جاءت سيارة ضخمة سوداء اللون بدون لوحات وعليها ماسورة مدفع “ار بى جى ” ,مشيرا بان المتهمين مدربين على القتال

واكد الشاهد بان الملثمين قاموا بالقاء مفاتيح السيارة على الارض “وهنا اقسم الشاهد بالله بان لم يكن يستطع ان يحمله من الارض من هول الصدمة ” واسرع هاربا بالميكروباص وابلغ بالواقعة .