أطلقت MAKE UP FOR EVER حملة "Make Up Bag Remix" في دبي

انطلقت MAKE UP FOR EVER في حملتها الإقليمية المميزة "Make Up Bag Remix" من دبي والتي تُعنى في تثقيف النساء حول كيفية استخدام منتجات الماكياج الشخصية للحصول على نتائج مثالية عند تطبيق الماكياج بنفسهن. زار خبراء تجميل MAKE UP FOR EVER دبي مول لإعادة ترتيب حقيبة ماكياج النساء، تثقيفهن حول كيفية استخدام منتجات التجميل الشخصية المتنوعة الماركات وتقديم النصائح من خلال جلسة استشارية خاصة للحصول على نتائج مثالية عند تطبيق الماكياج. حازت النساء على حقيبة ماكياج احترافية جديدة بالإضافة الى معلومات مفيدة وتقنيات أساسية لإتقان روتين تطبيق الماكياج مع استخدام فرش الماكياج المناسبة للحصول على نتيجة مثالية.

وشاركت هدا كتّان، الحائزة على جائزة المدوّن وخبيرة تجميل المشاهير المدرّبة في هوليوود، خبراء تجميل MAKE UP FOR EVER في هذه الحملة التثقيفية لتقديم النصائح ومشاركة النساء أسرار وتقنيات أساسية لتطبيق الماكياج.