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محمد بن راشد يشهد تخريج دورة كلية القيادة والأركان المشتركة في أبوظبي

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محمد بن راشد يشهد تخريج دورة كلية القيادة والأركان المشتركة في أبوظبي محمد بن راشد يشهد تخريج دورة كلية القيادة والأركان المشتركة في أبوظبي

 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .. بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم حفل تخريج الدورة الـ23  من كلية القيادة والأركان المشتركة في العاصمة أبوظبي.

  حضر الحفل..معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة..ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وقادة أفرع القوات المسلحة و كبار الضباط إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.
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