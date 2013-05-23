"مرسي" يوافق على رعاية احتفال "صوت العرب" بـ60 عاما على إنشائها

ووزير الإعلام يقرر إعداد احتفالية كبرى بعد عام في ذكرى مرور 80 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية

كتب : انتصار حسني منذ 44 دقيقة

وافق الرئيس محمد مرسي على رعاية احتفالية إذاعة "صوت العرب" بمرور 60 عاما على إنشائها، المزمع إقامتها في الرابع من يوليو المقبل، حيث تلقى صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، خطابا من السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يؤكد فيه موافقة الرئيس على رعاية الاحتفالية.

وكان وزير الإعلام توجه بطلب لرئيس الجمهورية لرعاية الاحتفالية، التي ستقام بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس شبكة "صوت العرب"، والتي سيشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين المصريين والعرب.

وتشهد الاحتفالية تكريم رواد الإعلام المصري، تأكيدا لأهمية الدور الإعلامي الذي قامت به إذاعة "صوت العرب" العريقة ضمن منظومة الإعلام المصري، ودورها القيادي في العالم العربي ومحيطها الإقليمي.

جدير بالذكر أن صلاح عبدالمقصود شكَّل لجنة للإعداد لهذه الاحتفالية وترأَّس اجتماعها الأول، كما يتابع أعمال اللجنة مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الإذاعة.

وقرر الوزير الإعداد لاحتفالية كبرى تقام نهاية مايو من العام المقبل، بمناسبة بلوغ الإذاعة المصرية عامها الثمانين، حيث تم تأسيسها رسميا عام 1934، وظهرت أهلية قبل ذلك بسنوات، وكانت الإذاعة الثانية على مستوى العالم من حيث الإنشاء.