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التحقيق مع آسيوي بتهمة التخابر والإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي

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التحقيق مع آسيوي بتهمة التخابر والإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي التحقيق مع آسيوي بتهمة التخابر والإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي

صرّح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني بأن النيابة العامة تباشر حالياً اجراءات التحقيق مع المتهم ( م. أ. ب ) الجنسية الأسيوية في اتهامه بجريمة التورط في السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمركز دولة الامارات العربية المتحدة العسكري والسياسي مستغلاً عمله في أحد موانئ الدولة والسعي للحصول بطرق غير مشروعة على معلومات عسكرية تعتبر من أسرار الامن الوطني للدولة.

و أوضح أن جهاز أمن الدولة رصد نشاطاً للمتهم كان يتلقى خلاله تكليفات من اشخاص يعملون لدى دولة أجنبية تسعى للحصول على تلك الاسرار بجمع معلومات وبيانات عن منشآت عسكرية حساسة محظور الاطلاع عليها أو تبادلها إلا لمن أنيط بهم ذلك.. نظراً لاهميتها على دواعي الامن القومي للدولة.

وقال ان جهاز أمن الدولة أحال المتهم الى النيابة العامة بعد استيفاء الاجراءات القانونية والتي أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية والتي لا تزال مستمرة لكشف أبعادها وملابساتها.

 

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