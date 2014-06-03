المباحث الجنائية في شرطة دبي تقبض على لصّين خطيرين

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة إجرامية خطيرة تخصصت في سرقات الكوابل الكهربائية والسرقات بالإكراه ، ودرج عناصرها على تنفيذ عمليات سرقة ، مما استدعى رجال البحث الجنائي التصدي لهم وقد أصابوا احد عناصر المباحث الذي تصدى لهم ببسالة بإصابات خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن سيطر عليهم رغم إصابته .

وفي التفاصيل فإنه وبتاريخ الثاني من يونيو الجاري نصبت المباحث الجنائية كمينا محكما لعنصري العصابة بمنطقة القصيص حيث القي القبض على المتهم الثاني المدعو (ن.م) آسيوي وفي هذه الأثناء باغت المتهم الأول (ش.ع) احد عناصر الكمين وقام بضربه بواسطة قطعة خشبية على رأسه ولكن رغم إصابته البليغة إلا أن الشرطي الباسل تمكن من السيطرة عليه ومنعه من الفرار .

وبالرجوع إلى سجل المتهمين تبين بان المتهم المدعو (ش.ع) لديه سجل حافل ومطلوب جنائيا بعدد تجاوز السبع طلبات في قضايا سرقات من المستودعات وسرقات السيارات والاعتداء، كما أن المتهم الثاني لا يقل سجله عن الأول بالإضافة إلى السرقة بالإكراه.

وقد أشاد سعادة القائد العام لشرطة دبي بالدور الكبير الذي تقوم به المباحث الجنائية في الكشف والحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها وفقا للاستراتيجية العامة لشرطة دبي المنبثقة من الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية وذلك لبسط الأمن الشامل بالدولة.

وشكر سعادته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مكرمته بترقيتهم إلى الرتبة التي تلي رتبتهما وذلك لتثمين جهود أفراد البحث الجنائي في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالي ونفيس ؛ معاهدين سموه على تأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه

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