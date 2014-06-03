الحبس سنة والغرامة لخليجي استولى على 980 ألف درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإدانة خليجي يعمل لدى إحدى المؤسسات الحكومية بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بدون حق على مبلغ 980 ألف درهم من الأموال المملوكة لإحدى الجهات وذلك بقيامه بتحويل المبلغ من حساب الجهة المجني عليها إلى حسابه الشخصي وحكمت عليه بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن المتهم ثلاث سنوات وتغريمه 980 ألف درهم حيث إنه قام بإعادة كامل المبلغ في وقت سابق لصدور الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الجهة الحكومية المجني عليها تحويل المتهم 980 ألف درهم من حسابها إلى حسابه الشخصي لدى أحد البنوك العاملة في الدولة مستغلاً صفته الوظيفية والصلاحيات التي تمنحها له بالدخول إلى نظام التحويلات المالية الالكتروني باعتباره المسؤول عن إجراء التحويلات المالية إلى جهات مستفيدة بالتعاقد مع جهة عمله.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما أسند وأنه استولى على المبلغ بهدف الإضرار بالجهة المجني عليها ..كما أعاد المتهم كامل المبلغ بما في ذلك المبالغ التي استقطعها البنك المحول إليه استيفاء لاستحقاقات للبنك على المتهم.

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