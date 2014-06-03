حجز قضية 3 من عناصر الاخوان بسوهاج لجلسة 5 يونيو للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين حجز القضية رقم 6334 لسنة 2014 جنايات سوهاج والمتهم فيها 3 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بسوهاج وهم طه احمد محمود احمد واحمد فتحى احمد محمد ومالك مصطفى محمد عبد الرحمن وذلك للنطق بالحكم فى جلسة الخميس 5 يونيو الجارى .

وكانت النيابة العامة بسوهاج قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لتنظيم إرهابى وحيازة مطبوعات ومنشورات بقصد تعطيل القانون واشاعة الفوضى.