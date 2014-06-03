الصحه: لا مصابين جدد بالملاريا في أسوان ونتائج فحص 1200 شخص بالأمس سلبية

أعلنت وزارة الصحه والسكان عن فحص 1200 شخص لمرض الملاريا بالأمس بالقرية التى ظهرت بها الحالات بأسوان ،وجاءت جميع نتائج الفحوصات سلبيه للمرض ، مؤكدة عدم ظهور أى حالات جديدة مصابة بالمرض سوى 15 حالة التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق وشفى منهم حالتين والباقون حالتهم الصحية مستقرة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم انها مستمرة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حتى يتم القضاء على بؤرة الملاريا ، وذلك من خلال التشخيص والإكتشاف المبكر للحالات وتنشيط الترصد.

وأضافت الوزارة انه تم تكليف الرائدات الريفيات بأسوان بالمرور على المنازل وتوزيع نشرات تثقيفية ورسائل توعويه بالمرض وكيفية الوقاية منه ، لافتة إلى تمركز فرق من إدارة ناقلات الأمراض والمهندسين الزراعيين والملاحظين والعمال لتصنيف الحشرات والإستكشاف للطور اليرقى والطور البالغ بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو وإسنا.

وأكدت الوزارة على وجود تنسيق كامل ومتابعة مستمر وإجتماع مسائى يومى بين مديرية الشئون الصحيه بأسوان والمسئولين بوزارة الصحة والجهات المعنية ممثلة فى وزارات الرى والزراعة والبيئة.

وأشارت الوزارة الى ان أى مريض يتم التأكد من إصابته بالمرض يتم نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج اللازم ولا يتم خروجه من المستشفى حتى يشفى تماما وتؤخذ منه عينات على مدار 4 أيام متتاليه ويتم التأكد من سلبيتها جميعا للمرض.