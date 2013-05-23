مهرجان الإسكندرية السينمائي يستقبل الأفلام المشاركة من 15 دولة

20 فنانا سيتم تكريمهم.. و3 أفلام ستحصل على جوائز بـ32 ألف جنيه

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

تواصل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عقد اجتماعات مكثفة بهدف وضع الترتيبات النهائية للمهرجان في دورته الـ29 التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر القادم.

وقال محمد قناوي، المدير الإداري لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إن إدارة المهرجان بدأت تستقبل الأفلام المشاركة من الدول المطلة على البحر المتوسط والبالغ عددها 15 دولة.

وأضاف أن إدارة المهرجان بدأت تضع أسماء الفنانين والنجوم الذين سيتم تكريمهم وعددهم 20 فنانا يتم اختيار 4 منهم، بالإضافة إلى الأسماء المشاركة في المهرجان من أجل خروج المهرجان بصورة مشرفة لمصر.

وأوضح أنه سيتم استقبال الأفلام "الديجيتال" المشاركة بداية من أول يونيو المقبل والبالغ عددها 20 فيلما سيتم اختيار 3 أفلام لتحصل على جوائز قيمتها 32 ألف جنيه لكل فيلم، مشيرا إلى أن هذه الأفلام جميعها مصرية من أجل إعطاء المخرجين والنجوم الشباب فرصة المشاركة في المهرجانات الدولية.

وكانت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وقع اختيارها على الفنان محمود عبدالعزيز ليكون رئيسا شرفيا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ29 التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل، ووافق محمود عبد العزيز على ذلك.

واختار مجلس إدارة الجمعية الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيسا لدورته القادمة، والناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح مديرا، والكاتب نادر خليفة أمينا عاما، والصحفية ميرفت عمر مديرا فنيا، كما تم اختيار مجلس استشاري للمهرجان يضم النقاد دكتور رفيق الصبان ودكتور وليد سيف ومجدي صابر، كما اختار المجلس الصحفيين: محمد قناوي مديرا إداريا، وناهد صلاح مديرا ماليا، وقدري الحجار مشرفا على الإعلام، ومحمد يوسف رئيسا لمسابقة الأفلام القصيرة، وتشكل مجلس أمناء للمهرجان يضم نخبة من مثقفي الإسكندرية وفنانيها برئاسة الكاتب دكتور محمد زكريا عنان.