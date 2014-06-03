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بالفيديو.. خالد عكاشه: خبرة السيسي الأمنية تجعله قادر على التصدي للإرهاب

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بالفيديو.. خالد عكاشه: خبرة السيسي الأمنية تجعله قادر على التصدي للإرهاب بالفيديو.. خالد عكاشه: خبرة السيسي الأمنية تجعله قادر على التصدي للإرهاب

قال العميد خالد عكاشه الخبير الأمني ” إن لنا مطالب الحق في الحياة لقوات الشرطة والجيش الذين يقفون في الصفوف الأمامية وهم يدافعون عن أوطانهم “.

وأضاف عكاشه في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء خلال مؤتمر المنظمة الخليجية الدولية لحقوق الإنسان ” ذلك المؤتمر لكي نصل لكل أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم في سبيل محاربة الإرهاب ” ، مؤكدًا إن ذلك المؤتمر سينتقل إلى باقي الدول العربية للدفاع عن أفرات الشرطة والجيش في الوطن العربي ” .

وأكد الخبير الأمني أن ” الإرهاب دائما ما يكون له ألعاب من خلف الستار وأن يوجد الكثير مما يمولونه ويدفعونه إلى الدخول في المراد به سوءً ” ، مضيفًا ” الإرهاب هو أخطر الأشياء التي تواجه جهاز الأمن” .

كما أوضح ” أن بعد نجاح المشير عبد الفتاح وتوليه مقاليد الأمور أظن أنه الأعلم بالملف الأمني وله خبرة عريضة في هذا المجال وخبرة طويلة تسمح له بالدخول بقوة لمعالجة هذا الملف بشكل جيد ولديه تصورات جيدة جدًا لتطوير أجهزة الأمن كله حتى الوصول إلى حالة أمنية جيدة ” .

 

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أونا

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