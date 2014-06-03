أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإيقاف إمام وخطيب مسجد عن العمل وتحويله للتأديب بشبين القناطر

Google+ Print
وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإيقاف إمام وخطيب مسجد عن العمل وتحويله للتأديب بشبين القناطر وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإيقاف إمام وخطيب مسجد عن العمل وتحويله للتأديب بشبين القناطر

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا اليوم الثلاثاء بإيقاف الشيخ محسن إبراهيم حسن شعلان إمام وخطيب مسجد رياض الصالحين بعرب الصوالحة بشبين القناطر عن العمل وتحويله للجنة التأديب بعد قيامه بنشر وترويج أفكار هدامة بين المصلين وخاصة فى خطب الجمعة.

وقال الشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القرار جاء بناءًا على مذكرة التحقيق التى تم إرسالها للوزارة منذ أيام بشأن هذا الإمام بعدما تم التحقيق معه فى المخالفات المسندة إليه من بينها ترويج الأفكار الهدامة بين المصلين وعدم الاعتراف بالرئيس أو الوزراء أو حتى وكيل الوزارة بالمحافظة فضلًا عن قيامه بالرد على مدير الإدارة عندما دخل مكتبه بدون الزي الأزهرى قائلًا له “لا يشرفنى ارتداء هذا الزي فتم منعه من إلقاء خطبة الجمعة قبل الماضية وإحالته للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على أن التطرق للحديث فى السياسة أو الترويج لفكر بعينه مرفوض كليًا داخل المساجد لأنها مكان للعبادة فقط وليست ملك لأحد ومن يريد أن يعمل بالسياسية فليتقدم باستقالته من المنصب ويتفرغ للعمل بالسياسى ويتحمل نتيجتها وحده حتى لا يشوه صورة المساجد أو يقحمها فى عمل ليس من شأنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا