وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإيقاف إمام وخطيب مسجد عن العمل وتحويله للتأديب بشبين القناطر

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا اليوم الثلاثاء بإيقاف الشيخ محسن إبراهيم حسن شعلان إمام وخطيب مسجد رياض الصالحين بعرب الصوالحة بشبين القناطر عن العمل وتحويله للجنة التأديب بعد قيامه بنشر وترويج أفكار هدامة بين المصلين وخاصة فى خطب الجمعة.

وقال الشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القرار جاء بناءًا على مذكرة التحقيق التى تم إرسالها للوزارة منذ أيام بشأن هذا الإمام بعدما تم التحقيق معه فى المخالفات المسندة إليه من بينها ترويج الأفكار الهدامة بين المصلين وعدم الاعتراف بالرئيس أو الوزراء أو حتى وكيل الوزارة بالمحافظة فضلًا عن قيامه بالرد على مدير الإدارة عندما دخل مكتبه بدون الزي الأزهرى قائلًا له “لا يشرفنى ارتداء هذا الزي فتم منعه من إلقاء خطبة الجمعة قبل الماضية وإحالته للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على أن التطرق للحديث فى السياسة أو الترويج لفكر بعينه مرفوض كليًا داخل المساجد لأنها مكان للعبادة فقط وليست ملك لأحد ومن يريد أن يعمل بالسياسية فليتقدم باستقالته من المنصب ويتفرغ للعمل بالسياسى ويتحمل نتيجتها وحده حتى لا يشوه صورة المساجد أو يقحمها فى عمل ليس من شأنها.