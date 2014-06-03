رجال دين سوريون: انتخابات الرئاسة السبيل الوحيد للديمقراطية

قالت قيادات إسلامية ومسيحية أدلت بأصواتها في مراكز اقتراع بدمشق، الثلاثاء، إن «الانتخابات مؤشر على الإرادة الحرة، وإنها السبيل الوحيد لتأمين إصلاح وديمقراطية».

وقال المطران جوزيف عبسي: «جئنا أمام العالم كله نقول لهم نحن موجودون هنا، ما بيقدر حدا يمنعنا إنه نعبر عن إرادتنا مثل سائر الشعوب، هذا حق كل دولة أنه شعبها ينتخب، ليش بقية الدول بدها تنتخب وإحنا ما ننتخب، شو السبب اللي إحنا ما ننتخب كرما له».

وأضاف الشيخ عبد الرحمن علي دالي: «نحن اليوم نطبق حق الإنسان، وحق المواطن السوري بصندوق الاقتراع، وهو الكلام الفيصل في هذا الصندوق لا حمل السلاح، إذا كنت تنشد أي إنسان ينشد الإصلاح والديمقراطية لا يحمل السلاح إنما يأتي ويصوت ويختار، هذه هي الشرعية الحقيقية بالمواطنة في داخل الجمهورية العربية السورية».

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أنه قرابة 16 مليون سوري لهم حق التصويت في الانتخابات في داخل وخارج البلاد.