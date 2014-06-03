فترة سماح 3 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المصرية بلبنان

قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزير العمل اللبناني، سجعان قذي، منح العمالة المصرية في لبنان واللبنانية في مصر، فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزيران، الثلاثاء، على هامش مشاركتهما فى أعمال مؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف.

واتفق الوزيران على استمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين، لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.

وناقش الوزيران الآراء حول القضايا العمالية، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين، وتبادل الخبرات بالبلدين.

وأشاد الوزير اللبنانى بأداء العامل المصري في لبنان والتزامه بالقوانين، مؤكدا اهتمامه بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية.

من ناحية أخرى، عقدت عشري اجتماعا مع ساندرا بلوسكي، نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة، خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة، وطلبت دعم المنظمة في إعداد ما أسمته المفاوض الجيد وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية.