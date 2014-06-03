" محافظ المنيا " يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لكرة الجرس للمكفوفين

شهد اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا فعاليات المهرجان الرياضي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية النور الحقيقي لرعاية المكفوفين ، وضعاف البصر لتنمية ، وتشجيع ممارسة رياضة والأنشطة لدى المكفوفين وضعاف البصر

وتضمنت الفعاليات تنظيم مباراة ودية لكرة الجرس بين فريقي محافظة المنيا ، وأسيوط والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 5 أهداف لكل منهم إضافة لفقرات فنية .

وأكد المحافظ على أهمية تنظيم مثل تلك المهرجانات الرياضية التي تشجع على ممارسة الرياضة لدى المكفوفين ، وتنمية مهاراتهم ، وتقديم الرعاية المناسبة للموهوبين منهم.

كما طالب المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف تشجيع ممارسة الرياضة للمكفوفين والمعاقين ، وذوى الاحتياجات الخاصة وتحفيزهم بشكل دوري.

وفى نهاية المهرجان المهرجان الذى حضره اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام ومريم أسعد ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ووسيم عادل المدير التنفيذي لجمعية النور الحقيقي لرعاية المكفوفين قام المحافظ بتوزيع هدايا وشهادات تقدير ومبالغ مالية للمشاركين.