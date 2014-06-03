أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شاشات عرض بالغردقة لإذاعة بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

Google+ Print
شاشات عرض بالغردقة لإذاعة بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية شاشات عرض بالغردقة لإذاعة بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

عبدالفتاح

تنظم حملة المشير عبد الفتاح السيسى بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيا  كبيرًا للاجتفال بفوز المشير بالرئاسة ،واقامت الحملة مسرح كبير بميدان أكواف فن بشارع الشيراتون السياحي.

وأكد جمال زكى أحد أعضاء الحملة الرسمية أن الاتفاق تضمن إذاعة البيان عبر شاشة عرض كبيرة بالميدان، يليها احتفال ضخم بمشاركة أعضاء الحملة بجميع مدن المحافظة وجميع أهالى البحر الأحمر، على أن يتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية للفرق الموجودة بالفندق ويقام حفل فنى كبير بمشاركة المطربة جواهر وأبو الليف غدا الاربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي