شاشات عرض بالغردقة لإذاعة بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

تنظم حملة المشير عبد الفتاح السيسى بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيا كبيرًا للاجتفال بفوز المشير بالرئاسة ،واقامت الحملة مسرح كبير بميدان أكواف فن بشارع الشيراتون السياحي.

وأكد جمال زكى أحد أعضاء الحملة الرسمية أن الاتفاق تضمن إذاعة البيان عبر شاشة عرض كبيرة بالميدان، يليها احتفال ضخم بمشاركة أعضاء الحملة بجميع مدن المحافظة وجميع أهالى البحر الأحمر، على أن يتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية للفرق الموجودة بالفندق ويقام حفل فنى كبير بمشاركة المطربة جواهر وأبو الليف غدا الاربعاء.