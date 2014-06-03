طالب وعاطل وراء مقتل سائق وإلقاؤه داخل برميل لسرقة سيارته بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض العثور على جثة ملقاة داخل برميل بقرية الحامدية بنجع حمادى حيث تبين أن طالب وعاطل وراء أرتكاب الجريمة بغرض السرقة.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة داخل برميل بنجع حمادى.

كشفت التحريات أن الجثة للمدعو ” السيد . أ ” 30 سنة سائق وتبين من التحريات أن وراء أرتكاب الجريمة كلا من “محمود . ر . ع ” 18 سنة طالب ،و”بدرى .د أ ” 18 سنة طالب حيث قاما المتهمان حيث قاما بإستيقاف المجنى عليه أثناء أستقلالة السيارة رقم 27276 نقل قنا لسرقته بالإكراه وقاموا بطعنة عدة طعنات أودت بحياته وألقوة فى برميل أمام قرية الحامدية بنجع حمادى وقاموا بسرقة السيارة فتم ضبطهما وإسترجاع السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.