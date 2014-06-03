بالفيديو..«بن سلس»: شخصيات عامة تدير منظمات تمول عمليات إرهابية في مصر

قال حسن بن سلس الأمين العام للمنظمة الخليجية الدولية لحقوق الإنسان” إن المنظمة هي حقوقية تهتم بالشئون الخارجية في الوطن العربي بشكل عام والعالم بشكل أوسع “.

وأضاف سلس في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء خلال مؤتمر «الحق في الحياة» ” نظمنا ذلك المؤتمر في مصر بعد زيادة العمليات الإرهابية وتواصلنا مع وزارتي الدفاع و الدخلية ورأينا أرقام مهولة لأفراد الأمن الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم فقررنا تسليط الضوء على هؤلاء الضحايا خاصة أن المنظمات الحقوقية الأخرى تغافلت بشكل عام قضايا هؤلاء ” .

وأكد الأمين العام للمنظمة أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت من قبل أن هناك عدد من الشخصيات العامة الذين يديرون منظمات حقوقية في مصر يمولون عمليات إرهابية في مصر والدول العربية ” ، مضيفًا ” أن دور المنظمة أن تروج إلى أن هناك جماعات إرهابية تستهدف رجال الشرطة والجيش في الوطن العرب لكل دول أوروبا ” .

(المراسل: أحمد دياب)

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