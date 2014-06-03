محافظ جنوب سيناء: “صحة المواطن فى المقام الأول”

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للاجتماع الخامس للمجلس الاقليمى للصحة بمدينة شرم الشيخ بحضور مديرى الصحة والاجهزة المعاونة.

وطالب المحافظ بترميمها والاستفادة منها كمستشفى تأمين صحى متكامل او تحويلها لمدرسة تمريض وكذا مناقشة توفير الخدمات المعاونة للمستشفيات والوحدات الصحية ومخاطبة وزارة الصحة فى هذا الامر.

وقرر المحافظ شراء اجهزة للقضاء على الناموس بالمدن السياحية وخاصة مدينة شرم الشيخ واضاف مدير مديرية الصحة على توافر الدواء بكافة المستشفيات والتامين الصحى بالمحافظة واكد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول الخدمة الصحية للوديان والقرى البدوية كما امر برفع كفاءة كافة نقاط الاسعاف بحين ان تكون المسافة 20 كيلو بين كل نقطة واخرى وكذا الوحدات الصحية.