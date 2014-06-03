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محافظ القليوبية يرافق وزير الشباب والرياضة بشبرا الخيمة القليوبية

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محافظ القليوبية يرافق وزير الشباب والرياضة بشبرا الخيمة القليوبية محافظ القليوبية يرافق وزير الشباب والرياضة بشبرا الخيمة القليوبية

قام اليوم الثلاثاء  المهندس  خالد عبد العزيز وزير الرياضة يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بزيارة لمركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة والذي يضم عددًا من المنشآت الرياضية بداخله وتقوم بتنفيذه  القوات المسلحة على مساحة تقدر بنحو 26 ألف متر بتكلفة تقديرية120مليون جنيه مقدمين كل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة الذين يتميزون بسرعة الأداء ودقة التنفيذ في المشروعات التي يقومون بتنفيذها.

وقال المحافظ  أن المركز يضاهى الأندية الرياضية الكبرى في من حيث إمكانياته المتميزة التي تتنوع ما بين حمام سباحة و3 ملاعب لكرة القدم الخماسية وملعب للتنس الأرضي، ومجمع ثقافى وتجارى وصالات أنشطة وقاعات للتدريب.

مطالبًا القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من الأعمال حتى يدخل الخدمة قريبًا باعتباره متنفسًا لأهالي شبرا الخيمة والمناطق المجاورة.

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