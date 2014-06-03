باريس : انتهاء انقسام الأراضي الفلسطينية يمثل تقدما هاما نحو حل الدولتين

اعتبرت فرنسا أن انتهاء الانقسام في الأراضي الفلسطينية يشكل تقدما هاما نحو حل الدولتين.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية والتنمية الطولية الفرنسية – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – إن الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تحت سلطة الرئيس محمود عباس “أبومازن” يمثل الخطوة الأولى في عملية تنفيذ اتفاق المصالحة المبرم في 23 أبريل الماضي.

وأضاف أن فرنسا متمسكة بمطلب تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا لهذا الاتفاق في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية.

وتابع “وتبدي فرنسا استعدادها للتعاون مع حكومة السلطة الفلسطينية، طالما تنبذ هذه الحكومة اللجوء إلى العنف، وتلتزم بعملية السلام، وتحترم الاتفاقات المبرمة، مما يعني الاعتراف بإسرائيل”.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده أخذت علما بتطمينات الرئيس محمود عباس التي تصب في هذا الاتجاه .. مشيرا إلى أن باريس تذكر بدعمها لعملية المصالحة المندرجة في هذا الإطار.

وأكد أن انتهاء تجزئة الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يمثل تقدما مهما نحو حل الدولتين، ويجب على الأطراف بذل جميع الجهود في الوقت الراهن من أجل بلوغ هذا الهدف عبر استئناف مفاوضات السلام على وجه السرعة.

أ.ش.أ