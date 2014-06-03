بالفيديو..منظمة خليجية: ندعم حق رجال الشرطة المصريين في الحياة بعد استشهاد بعضهم

قال منصور ياسر لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الأنسان ” إن الحق في الحياة هو أحد البنود الاساسية في مجال حقوق الإنسان ” .

وأضاف لوتاه في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء خلال مؤتمر منظمته في أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من الشخصيات العامة ” إن الحق في الحياة لرجال الشرطة والجيش اثناء تأدية واجبهم بعد استشهاد الكثير منهم وخاصة بعد ثورات الربيع العربي لذلك قامت المنظمة بأخذ مبادرة لتبني هذا الموضوع حتى تكون النواة الأساسية وخاصة بعد عدم تحرك أي جهة ” .

وردًا على واجهة الإرهاب الذي يواجه الدول العربية خارجيًا أم داخليًا ، قال رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الأنسان إن ” مؤتمر اليوم لا يتدخل في الأمور السياسية ونتحدث فقط عن الأعمال الإجرامية ، ما يهمنا العنف والإجرام مهما كان اللي وراه سواء كان إرهاب أو حقوق مطالب بها ” ، مؤكدًا ” الجميع له حقوق ويجب المطالبة بها بسلمية وليس بطرق فيها عنف ” .