10 أشياء أساسية في حقيبة سفرك

نقف في حيرة من أمرنا أمام الخزانة، لساعات طويلة، ونحن نفكّر في الحاجيات التي علينا أن نوضّبها في حقيبة السفر لقضاء عطلة جميلة وعلى الموضة، ونتمنى لو كان بإمكاننا جعل الخزانة بأكملها في الحقيبة، حتى نضمن ألا ينقصنا شيء وأن نكون أنيقين. حسناً، لا داعي لذلك، فاليوم سنعطيكِ أهمّ عشرة أشياء يجب توضيبها لتضمني كونك عمليّة وأنيقة، وكي تكوني على ثقة في أنّه لن ينقصك شيء في رحلتك التي انتظرتها طوال فصل الشتاء.

1- فستان صيفي قصير: عليك أن تحرصي على أن تأخذي معك فستاناً قصيراً وأنيقاً، حتى تتمتّعي بالسهرات في العطلة، أو لأوقات العشاء، ويُفضّل أن يكون هذا الفستان ملوّناً ومُعرّقاً بطبعات مرحة، كي يُناسب أجواء السفر.

2- حقيبة صغيرة رسمية: يجب دائماً أن توضّبي حقيبة رسمية للأوقات المسائية في الرحلة، حيث تكونين بحاجة، بعد قضاء كلّ اليوم على الشاطئ، إلى أن تتأنقي في المساء وتخرجي للعشاء؛ وذلك يتطلب إطلالة أنيقة، وحقيبة مميّزة بالتأكيد، مثل التي اخترناها من Charlotte Olympia على شكل محارة.

3- حذاء أنيق ذو كعب عالٍ: لا تكتمل إطلالتك الرسمية من دون الحذاء ذي الكعب العالي. ويُفضّل أن يكون صيفيّاً (ساندال) وبلون حياديّ، يليق بمعظم ملابسك، مع الإشارة إلى أنّ اللون البيج هو أفضل خيار لك.

4- فستان طويل: غالباً ما تكون المناطق التي نقصدها للسياحة حارّة ومُشمسة، ما يجعل ارتداء البنطال شبه مستحيل. اختاري لذلك فستاناً طويلاً قطنياً، فهو بديل جيّد للبنطال، ويُبقيك مرتاحة ومنتعشة طوال النهار.

5- حذاء صيفي من دون كعب: نقضي معظم العطلة في الرحلات السياحيّة وفي استكشاف المدينة أو الجزيرة التي اخترناها، ويتمّ كلّ ذلك سيراً على الأقدام. لذلك، عليك باختيار حذاء صيفيّ من دون كعب، أو ساندال أنيق أو Espadrille من القماش.

6- نظارات شمسية: لا تنسي النظارات الشمسيّة التي تُعتبر الأكثر أهمية في رحلاتك الصيفية، حيث إنّها تكسبك أسلوباً مميّزاً، وتحميك بالتأكيد من أشعة الشمس الضارّة. كما أنّها تخفي تعب الوجه، بالرغم من أننا نقضي الكثير من وقتنا خلال العطلة من دون مساحيق تجميل.

7- قبعة كبيرة: تعطي القبعة الكبيرة المصنوعة من القشّ أو من القماش مَن ترتديها أسلوباً أنيقاً وراقياً. اختاري واحدة مزيّنة بشريط ملون وبتصميم جميل، واحمي وجهك وشعرك من الشمس الحارقة.

8- بدلة سباحة: إن كنت تحبّين السباحة، فلا بدّ لك من توضيب ملابس سباحة أنيقة وجميلة. وفي هذه المواسم، تُعتبر بدلات السباحة المؤلفة من قطعة واحدة هي الأكثر رواجاً، كما أنها تعطي جسمك تناسقاً وتخفي العيوب. اختاري قطعة من الملابس الرائجة، أو اختاري تلك المستوحاة من فترة الخمسينات، ذات الخصر العالي، فهي رائجة أيضاً.

9- حقيبة كبيرة للبحر: لقضاء يوم على الشاطئ، نحتاج إلى حقيبة كبيرة، تتسع لجميع حاجاتنا. اختاريها من القشّ أو البلاستيك أو حتى القماش بألوان مرحة ومنعشة.

10- الاكسسوارات: احرصي على توضيب مجموعة من الاكسسوارات لإكمال إطلالاتك، على أن يكون بعضها رسميّاً ويصلح للمناسبات المسائيّة، وبعضها عصريّاً ويصلح للأوقات الصباحية.

اتبعي نصائحنا البسيطة، حتى تتأكدي من أنك ستقضين إجازة مرحة، ومميّزة، ومريحة، وعلى الموضة بالتأكيد.

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