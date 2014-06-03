أيقونات الموضة يخيبن الآمال في حفل "CFDA"

اجتمعت قبل ساعات قليلة أهم الشخصيات في عالم الموضة مع أيقونات الأناقة تحت سقف واحد في حفل "CFDA" لتكريم الموضة الأمريكية، ولكن للأسف لم تكن إطلالات النجمات وعارضات الأزياء الحاضرات بالمستوى المتوقع منهن، فقد توقعنا الأجمل باعتبار هذا الحفل خاص بالموضة والأزياء.

ظهرت التوأمتان أولسن Olsen بأزياء سوداء بالكامل، ولم تنجح مجوهراتهما البراقة في إنقاذ إطلالاتهما أو إضافة الأناقة إليها، أما العارضة الجميلة آن في Anne V فقد اختارت لوكاً غير مناسب للسجادة الحمراء مطلقاً، حيث ارتدت بنطلون "شورت" مع توب بسيط باللونين الأبيض والأسود، ولكن الأسوأ كانت إطلالة النجمة الحاصلة على لقب "أجمل امرأة في العالم"، وهي لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo، حيث ظهرت ببدلة قصيرة زينتها طبعات مختلفة وملونة.

وقد صدمت النجمة ريانا Rihanna متابعي الحفل بحضورها لتسلم جائزة "أيقونة الأنيقة" عارية إلا من فستان شفاف وشال من الفرو الأبيض.

ومن ناحية أخرى شاهدنا بعض الإطلالات الجميلة كإطلالة العارضة الجميلة ناعومي كامبل Naomi Campbell بفستان فضي براق، وإطلالة هيلاري رودا Hilary Rhoda بفستان رائع باللون الوردي الناعم، بالإضافة إلى إطلالة بلاك ليفلي Blake Lively بفستان قصير وإطلالة ستينية ناعمة.

وبالحديث عن الألقاب والجوائز فقد حصل المصمم Joseph Altuzarra على لقب "أفضل مصمم للأزياء النسائية" متفوقاً على منافسيه Marc Jacops و Alexander Wang، وحازت التوأمتان Mary-Kate & Ashley Olsen على جائزة "أفضل مصمم إكسسوارات"، أما المصمم Raf Simons المدير الإبداعي لـ"Dior" فقد كرّم بلقب "أفضل مصمم عالمي" لهذا العام.

سيعجبك أيضاً:

أزياء الخمسينات تعود لإطلالات النجمات في 2014

اختاري أجمل إطلالات النجمة سميرة سعيد

اخترنا من الجميلة: علاجات للشعر من مطبخك