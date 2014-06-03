أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: إبراهيم سعيد ينضم لتدريبات الزمالك بعد مباراة مازيمبي

Google+ Print
ميدو: إبراهيم سعيد ينضم لتدريبات الزمالك بعد مباراة مازيمبي ميدو: إبراهيم سعيد ينضم لتدريبات الزمالك بعد مباراة مازيمبي

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك انه اتفق مع مرتضى منصور رئيس النادي على انضمام إبراهيم سعيد لتدريبات الفريق بعد طلبه العودة للملاعب.

وكان سعيد صاحب الـ34 عاما اجتمع برئيس الزمالك وطلب منه العودة للعب مع الفريق، مقابل موسم دون مقابل.

وعقب ميدو لـFilGoal.com: "اتفقت مع مرتضى منصور على عودة إبراهيم سعيد للتدريبات عقب مباراة الفريق أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا".

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على بطل الكونجو يوم الثامن من يونيو الجاري.

وتابع "بالتأكيد إبراهيم سعيد لا يحتاج أي اختبارات فنية، وعودته للتدريبات من أجل الوقوف على حالته البدنية فقط".

ووصل متما "لو عاد إبراهيم سعيد إلى مستواه، سيكون معنا أفضل مدافع في ".

ويبتعد اللاعب الذي يجيد اللعب في الدفاع وخط الوسط عن الملاعب منذ 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي