ميدو: إبراهيم سعيد ينضم لتدريبات الزمالك بعد مباراة مازيمبي

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك انه اتفق مع مرتضى منصور رئيس النادي على انضمام إبراهيم سعيد لتدريبات الفريق بعد طلبه العودة للملاعب.

وكان سعيد صاحب الـ34 عاما اجتمع برئيس الزمالك وطلب منه العودة للعب مع الفريق، مقابل موسم دون مقابل.

وعقب ميدو لـFilGoal.com: "اتفقت مع مرتضى منصور على عودة إبراهيم سعيد للتدريبات عقب مباراة الفريق أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا".

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على بطل الكونجو يوم الثامن من يونيو الجاري.

وتابع "بالتأكيد إبراهيم سعيد لا يحتاج أي اختبارات فنية، وعودته للتدريبات من أجل الوقوف على حالته البدنية فقط".

ووصل متما "لو عاد إبراهيم سعيد إلى مستواه، سيكون معنا أفضل مدافع في مصر".

ويبتعد اللاعب الذي يجيد اللعب في الدفاع وخط الوسط عن الملاعب منذ 2013.