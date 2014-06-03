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ميدو: طلبت من الزمالك 5 لاعبين .. ومن حق مرتضى ضم من يريده

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ميدو: طلبت من الزمالك 5 لاعبين .. ومن حق مرتضى ضم من يريده ميدو: طلبت من الزمالك 5 لاعبين .. ومن حق مرتضى ضم من يريده

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، أن الصفقات التي طلب من مجلس الإدارة ضمها لا تتعدى الخمسة لاعبين.

وقال ميدو لـFilGoal.com "طلبت من مرتضى منصور رئيس النادي ضم خمسة لاعبين".

وأضاف "وبخصوص باقي اللاعبين الذين يفاوضهم مجلس الإدارة، فمن حق رئيس النادي ضم أي لاعب يريده، ولا توجد مشكلة في ذلك."

وكانت أزمة قد نشبت يوم الأثنين بين ميدو ومرتضى، بسبب تغريدة كتبها الأول على تويتر ينتقد فيها سعي رئيسه لعدد من اللاعبين لا يريدهم المدرب الشاب، ليخرج مرتضى مهاجما إياه في وسائل الإعلام.

وتم حل الأزمة مساء الأثنين عقب جلسة جمعت ميدو بمرتضى منصور.

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