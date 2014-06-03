سمير زاهر: سأترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، بشرط

أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرة لكرة القدم الأسبق نيته الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة.

وخاض زاهر رحلة علاج طويلة، عاد بعدها للظهور من جديد في الساحة الكروية المصرية.

وقال زاهر في تصريحات لـ FilGoal.com :" أنوي الترشح إلى رئاسة اتحاد الكرة المقبلة، شرط ضمان الفوز بها".

وأضاف: "سأنتظر انتهاء مشاكل قضايا اتحاد الكرة الحالية".

ويواجه اتحاد الكرة الحالي خطر الحل، بسبب دعاوي قضائية ببطلان الانتخابات.

وتابع زاهر "أحظى بدعم العديد من الأندية، ولدي رغبة في إصلاح أحوال الكرة المصرية".

وأوضح زاهر أنها يمر حاليا بفترة صحية أفضل كثيرا مما كان عليه مسبقا، مشيرا إلى قدرته على العمل من جديد في الاتحاد المصري.

وكان مجلس زاهر قد تقدم باستقالته عقب كارثة بورسعيد، والتي أسفرت عن سقوط 72 مشجعا عقب مباراة الأهلي والمصري.