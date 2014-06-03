نادية الجندي: أنا أكبر من أن أكرّر نفسي

أعربت الفنانة نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، عن استغرابها مما يشاع عن اقتباسها بعض أحداث فيلم "اغتيال" الذي لعبت فيه دور البطولة منذ سنوات، ضمن أحداث مسلسلها الجاري تصويره حالياً "أسرار".

وأكدت أن ما يشاع ليس أكثر من كلام تافه، وقالت إنها لم تعتد الحديث في أمور تافهة، خاصة وأنها أكبر من أن تعيد تكرار عمل سبق وقدمته بنفسها، وتساءلت "بماذا سأستفيد إذا فعلت ذلك؟" وأضافت "كيف في الأساس يتم الحكم على عمل طويل تصل عدد حلقاته إلى ثلاثين حلقة من برومو مدته ثوان قليلة؟ أرجو أن نكون منطقيين أكثر من ذلك".