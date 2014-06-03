أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نادية الجندي: أنا أكبر من أن أكرّر نفسي

Google+ Print
نادية الجندي: أنا أكبر من أن أكرّر نفسي نادية الجندي: أنا أكبر من أن أكرّر نفسي

الثلاثاء 03-06-2014 17:49

أعربت الفنانة نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، عن استغرابها مما يشاع عن اقتباسها بعض أحداث فيلم "اغتيال" الذي لعبت فيه دور البطولة منذ سنوات، ضمن أحداث مسلسلها الجاري تصويره حالياً "أسرار".
وأكدت أن ما يشاع ليس أكثر من كلام تافه، وقالت إنها لم تعتد الحديث في أمور تافهة، خاصة وأنها أكبر من أن تعيد تكرار عمل سبق وقدمته بنفسها، وتساءلت "بماذا سأستفيد إذا فعلت ذلك؟" وأضافت "كيف في الأساس يتم الحكم على عمل طويل تصل عدد حلقاته إلى ثلاثين حلقة من برومو مدته ثوان قليلة؟ أرجو أن نكون منطقيين أكثر من ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي