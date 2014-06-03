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نانسي عجرم تجتمع مع Gladeفي عملها المصوّر الجديد

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نانسي عجرم تجتمع مع Gladeفي عملها المصوّر الجديد نانسي عجرم تجتمع مع Gladeفي عملها المصوّر الجديد

الثلاثاء 03-06-2014 17:55

أطلقت النجمة نانسي عجرم كليبها الجديد لأغنية "مش فارقة كتير" الذي شهد أول تعاون بينها وبين Glade، هذا العمل المنتظر من قبل جمهورها وعشاقها المنتشرين في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم.
التعاون بين الطرفين أسفر عن إحدى أكثر الانتاجات ضخامة لناحية الفيديو كليب بحيث تظهر نانسي في عدد من المشاهد وهي تقوم باستعمال Glade، معطر الجو الأول في العالم. تم إصدار العمل المصوّر في صالات السينما يوم 20 مايو، وهذا ما يعد خطوة سبّاقة في هذا المجال في الشرق ألأوسط كما عرض على موقع الـيوتيوب وأهم شاشات التلفزة في الـ28 من مايو. "مش فارقة كثير" يحمل توقيع، سعيد الماروق، أحد أهم المخرجين السينمائين في المنطقة، وهو أقرب إلى أن يكون فيلم قصير يصوّر أفضل اللحظات التي تجمع بين حبيبين وهما على وشك الانفصال فالعمل يركّز على الإيجابيات التي يستطيع أن يخرج أي ثنائي بها من علاقته عوضاً عن السلبيات، مما يحمل رسالة قوية إلى الجمهور.
وقد عبّرت نانسي خلال التصوير عن سرورها بهذا التعاون وعن إعجابها بـ Glade وبمجموعته الكبيرة التي لا تفارقها خلال يومياتها، إن كان في المنزل أوفي السيارة. وقد سرقت نانسي عجرم الأنظار في الفيديو كليب وهي تنتقي معطّر الأجواء Glade وتنشره في الهواء بعفويتها وخفّتها المعهودتين .
من ناحيته، عبّر مدير التسويق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان لشركة أس.سي جونسون، السيد هاني مرعي عن حماس الشركة لأول تعاون بينهم وبين النجمة نانسي عجرم ، وقال :" نانسي عجرم هي بدون شك مثال لزبائننا، فهي تمثّل روح الشباب والأناقة والأمومة التي تمثّلهم أيضاً Glade".

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